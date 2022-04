La mina de Llorts recupera les visites guiades per Setmana Santa

OrdinoLa mina de Llorts se suma a la llista d'equipaments culturals oberts per les vacances de Pasqua a la parròquia d'Ordino. El departament de Turisme tornarà a organitzar les visites guiades els dies 15, 16 i 17 d'abril per ampliar l'oferta d'activitats familiars durant els festius. Els horaris de la reobertura serà de les 10 a les 17 hores, i no caldrà reserva prèvia tot i que és aconsellable contactar amb l'Oficina de Turisme que promou les visites al 878 173.

Segons indiquen des del comú, l'afluència de públic que té la Ruta del ferro, un itinerari cultural transpirinenc reconegut pel Consell d'Europa, fa més atractiva la visita de la mina, on arrenca el camí. L'equipament serveix per introduir al visitant en la importància de l'obtenció del mineral que va portar la prosperitat a la parròquia i a gran part del Pirineu durant els segles XVIII i XIX. L'Oficina de Turisme té una guia editada per al turista que descobreix la interpretació del camí mitjançant set punts d'interès natural: llosa o pissarra, font de ferro, molses, camí de l'Ensegur, arbres, arbustos i plantes, pedra seca i camí ral. Les descripcions se sumen a l'interès cultural i artístic de la ruta, on trobem les escultures públiques, fruit del simposi internacional d'escultura Homes de Ferro.