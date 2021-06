Proposta d'oci alternatiu per als joves a Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyAmb l'objectiu d'oferir "una oferta d'oci alternatiu" als joves d'entre els 18 i els 29 anys el comú d'Escaldes-Engordany organitza aquest dissabte la primera edició de l'Alpha Space, una iniciativa que se centrarà en aquesta ocasió sobre la cultura urbana. Així, al llarg del dia, els joves podran gaudir de tot un seguit de tallers en què podran veure "les noves tendències urbanes" i també tenir contacte entre ells i, al mateix temps, apropar-se a l'espai jovent, tal com han explicat el conseller de Joventut del comú, Joao Lima, i l'educadora de carrer Suray Fernández.

Tant Fernández com Lima han destacat que durant la pandèmia han anat sorgint "conflictes" que es volen solucionar fomentant que les diferents "tribus" de joves puguin tenir el seu espai i que alhora hi pugui haver una interacció entre elles. Així, el conseller ha admès que ha augmentat el vandalisme i que també s'han donat episodis de 'botellons' i que propostes com l'Alpha Space vol fomentar propostes d'oci perquè tots els joves puguin trobar la seva i alhora perquè es puguin apropar també a l'espai jovent, on ara com ara hi ha una vintena d'usuaris 'fidels' d'entre els 16 i els 18 anys. De fet, Lima ha reiterat que s'han "multiplicat per deu" respecte a fa dos o tres anys.

Pel que fa a l'Alpha Space d'aquest dissabte, els joves podran gaudir al Prat del Roure, entre les dotze del migdia i les deu de la nit, de diferents tallers, amb especial protagonisme al món del tatuatge. Així, hi haurà tatuadors professionals que explicaran la seva feina i també un taller de pell sintètica perquè els joves puguin tenir contacte amb aquest món i, entre d'altres, veure diferents dissenys. El lema de la jornada és 'Apropa't al món underground' i també hi haurà uns mòduls d'skate, tallers de grafit, hip-hop, slackline, poledance i d'altres propostes. La festa es culminarà amb un mural amb el qual es vol "deixar empremta" de la "reunió de joves creatius". Durant la jornada també hi haurà DJ.

Tal com s'ha esmentat, la voluntat és que aquesta festa tingui continuïtat i el conseller ha assenyalat que s'intentarà que tingui diferents temàtiques per poder arribar als "diferents gustos" dels joves.