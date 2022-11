Mor l'home que va caure pel celobert d'una quarta planta després de deu mesos en coma

Andorra la VellaEl jove lauredià que estava en coma des del mes de gener en haver patit una caiguda des d'una quarta planta ha mort aquest dimecres segons ha fet públic la família. L'accident va tenir lloc al gener d'aquest any. El jove va patir l'accident en un edifici de l'Avinguda Carlemany on suposadament estava intentant entrar pel celobert en un habitatge per aconseguir estupefaents. La inquilina del pis, que no es trobava a casa, va ser processada per tràfic de drogues arran d'aquest afer. La caiguda des del celobert li va provocar un traumatisme cranioencefàlic greu que el va deixar el coma. Va ser traslladat a Barcelona, però quan es va constatar que les lesions eren irreversibles va ser portat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell on ha estat els últims deu mesos.