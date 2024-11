10 novetats imprescindibles de la 30ª edició del Saló del Manga a Barcelona

Andorra la VellaEl Manga Barcelona celebra la seva 30a edició del 5 al 8 de desembre al recinte Fira de Barcelona Gran Via, convertint-se en una de les cites més importants de l’any per als fans del manga i l’anime. Amb una expansió d’espai i activitats, aquesta edició compta amb la presència estel·lar de Naoki Urasawa, creador d’obres com Monster i Pluto. Entre els molts llançaments destacats, en destaquem 10 que no et pots perdre:

1. Jojolion (Ivrea)

Jojolion, la vuitena part de la llegendària JoJo's Bizarre Adventure, explora temes com la identitat i el destí a través de Josuke Higashikata, un jove amnèsic que intenta reconstruir el seu passat. Amb el seu Stand, Soft & Wet, Josuke pot robar propietats d’objectes i persones, com la vista o la fricció, en una trama plena de misteri i acció que connecta amb l’univers de Steel Ball Run. Aquesta obra ja ha guanyat el Premi de Manga del Festival d’Art del Japó i és un clàssic modern per als fans de Hirohiko Araki.

2. Blue Lock 23 (Planeta Cómic)

La sèrie de futbol més dinàmica i innovadora torna amb el volum 23. Després del fracàs del Japó al Mundial del 2018, Jinpachi Ego crea el projecte Blue Lock per desenvolupar el millor davanter del món. A través d’un entrenament intensiu que barreja egoisme i estratègia, el jove Yoichi Isagi i els seus companys lluiten per destacar entre 300 jugadors en aquesta competició única. Amb 192 pàgines plenes d’adrenalina, aquest manga redefineix el gènere esportiu.

3. Jujutsu Kaisen (Norma Editorial)

L’obra més llegida al Japó aquest any, Jujutsu Kaisen, segueix les aventures de Yuji Itadori, un estudiant que s’endinsa al món de les malediccions per salvar el món d’amenaces sobrenaturals. Amb personatges carismàtics, batalles emocionants i una narrativa captivadora, és una obra imprescindible per als fans de l’acció i la fantasia fosca.

4. Frieren (Norma Editorial)

Aquest manga és un relat emotiu i reflexiu sobre la immortalitat i les relacions humanes. Frieren, una Elfa que sobreviu als seus companys humans, reflexiona sobre els records i el significat de la vida mentre continua el seu viatge. Amb més de 2,5 milions de còpies venudes al Japó, és una obra que ha captivat els lectors per la seva melangia i profunditat emocional.

5. Blue Period 15 (Milky Way Edicions)

La història de Yatora Yaguchi, un jove que descobreix la passió per l’art, arriba amb un nou volum ple de reptes i creixement personal. Amb un enfocament intens en el món de les belles arts, Blue Period explora la perseverança i la recerca del somni creatiu.

6. Seirei Gensouki: Cròniques dels esperits 6 (Sekai Edicions)

Isekai de fantasia protagonitzat per Rio, un noi que descobreix que és la reencarnació d’un universitari japonès. Amb misteriosos poders, s’endinsa en una trama d’intriga i aventura a l’acadèmia més prestigiosa del regne.

7. Mi nueva vida como villana (Arechi Manga)

Una comèdia hilarant sobre Katarina Claes, que es troba reencarnada en un videojoc on tots els camins porten a la seva destrucció. Aquest manga isekai és perfecte per a aquells que gaudeixen de la fantasia amb un toc d’humor.

8. L'incident Darwin 6 (Districte Manga)

Aquesta obra premiada aborda temes socials amb acció a través de Charlie, un híbrid humà-ximpanzé que s’enfronta a la discriminació i al terrorisme animalista. Amb una narrativa única, és una de les obres més originals del moment.

9. La teixidora que ordisca una història d’amor cec 3 (Monogatari Novels)

La misteriosa Han Renka, una teixidora cega amb el poder de percebre secrets ocults, s’endinsa en una trama palatina plena de conspiracions i girs inesperats. Aquesta història d’intriga i fantasia és un relat captivador sobre secrets que poden sacsejar l’imperi.

10. Adou 7 (Herois de Paper)

La primera obra d’Amano Jaku, situada en un Japó futurista, combina acció i crítica social. La història de Riko Saeki i el misteriós Eight culmina amb un final intens en aquest volum imprescindible.

Aquestes obres són només un tast del que els hi espera al 30è Manga Barcelona la setmana que ve als aficionats de la cultura japonesa. Amb activitats, signatures d’autors i projeccions, aquest esdeveniment és una celebració de la cultura manga en la seva màxima esplendor. No t’ho perdis!