Unes 200 persones assisteixen a l'estrena del 22è Festival de Titelles d'Andorra

EncampEls titelles ja han començat a moure's i a explicar històries. Encamp ha donat el tret de sortida aquest dissabte del 22è Festival de Titelles d'Andorra amb la Sala de festes del Complex pràcticament plena. 'Ànima', com s'ha batejat l'esdeveniment d'enguany, s'ha estrenat per la porta gran, ja que al voltant d'uns 200 espectadors han vist l'obra teatral 'Dracula: Lucy's Dream'.

A 'Dracula: Lucy's Dream' -de la directora, actriu i titellaire noruega, Yngvild Aspeli-, els espectadors s'han endinsat en el famós mite de Dràcula, però ho han fet a través d'una visió totalment diferent. L'espectacle, per a majors de 14 anys, ha posat en escena l'experiència del personatge de Lucy i la lluita contra el seu domini intern encarnat per Dràcula, que representa la dominació, la dependència i l'addicció a una força destructiva. Es tracta d'una metàfora del control, tant forçat com desitjat, seductor i enganyós.

El públic s'ha embarcat en un viatge íntim i psíquic en l'univers fantasmagòric que Lucy ha anat construint per a si mateixa, en el qual s'ha submergit i contra el qual lluita. Un tomb a un dels clàssics de la història de la literatura, amb centenars d'adaptacions, i que amb aquesta es pot albirar una perspectiva mai vista.

Després d'aquesta representació, el festival comptarà amb altres sis funcions que es duran a terme durant aquest mes de novembre. L'obra de titelles 'El conillet que volia pa de pessic', de la companyia Cacauet teatre, serà la pròxima que es mostrarà a 'Ànima'. Aquesta serà una sessió escolar i tindrà lloc a les 11 del matí del 6 de novembre.