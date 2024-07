Científics a Londres descobreixen un anticòs que podria augmentar l'esperança de vida més de 20 anys

Andorra la VellaCientífics de Londres han descobert un anticòs que podria allargar l'esperança de vida dels humans més de 20 anys. L'equip del Laboratori de Ciències Mèdiques de Londres ha demostrat que injectar aquest anticòs un cop al mes als ratolins augmenta la seva esperança de vida en un 25%.

Segons RAC1, els ratolins tractats, equivalents a persones de 55 anys, no només van viure més, sinó que també van mostrar menys incidència de càncer, colesterol més baix, més fortalesa muscular, i una millor condició física general.

L'estudi, publicat a la revista Nature, suggereix que si es pogués aplicar als humans, l'esperança de vida a Espanya podria passar de 83 a 104 anys. Tot i que els assaigs estan en fases inicials, els investigadors creuen que no hi ha motius per pensar que el tractament no es pugui aplicar a persones, ja que no s'han observat efectes adversos en els animals testats.