El comú de Sant Julià presenta 'Oh my got! Reutilitzable' per reduir els envasos d'un sol ús a les festes

Andorra la Vella'Oh my got! Reutilitzable' és la iniciativa sostenible del comú de Sant Julià de Lòria que començarà la seva prova pilot durant la festa major d'enguany. L'objectiu és reduir els envasos d'un sol ús per obtenir unes festes "més sostenibles, ecològiques i compromeses amb el medi ambient", segons ha esmentat la cònsol menor laurediana, Sofia Cortesao. Aquest projecte s'engega amb la participació dels quatre establiments que disposaran de barra exterior als voltants de la plaça de la Germandat, Bare Nostrum, el Cantàbric, Art i Pa i el bar del Centre. Tal com ha explicat la consellera de Turisme, Judith López, els gots tindran un cost fix d'un euro, el qual serà invertit en accions sostenibles per a la parròquia que encara no s'han confirmat. "Aquesta aportació serà retornada als lauredians i lauredianes", ha confirmat.

"És difícil fer una campanya que inclogui a tots els restauradors, perquè no només hi ha un punt exclusiu de venda de begudes a la parròquia", ha revelat Cortesao. En aquest sentit, han vist l'oportunitat perfecta per fer-ho a la zona de concerts, la "més conflictiva", per engegar-ho i cercar la col·laboració dels restauradors, ja que des de la corporació comunal "no tenim la suficient força per nosaltres mateixos". La cònsol menor ha deixat clar que, encara que seria una bona iniciativa que altres restauradors poguessin acollir als clients amb el got reutilitzable, no pot confirmar que es realitzi i ho deixa en mans dels privats.

Els gots, que estaran disponibles de dues mesures (33 i 55 centilitres) a demanda dels comerciants, es podran adquirir per un euro a qualsevol dels quatre establiments associats. Així doncs, la idea és que els clients puguin reutilitzar-ho els cops que necessitin durant els dies de festa i que quan s'acabi l'ús, es dipositin als contenidors vermells disponibles a tota la parròquia. "Cada dia, els tècnics del comú recolliran els gots diaris, els rentaran i es tornaran a posar en ús", ha explicat López. A més, ha afegit que es pot canviar la capacitat del got sense necessitat d'haver de pagar un altre cop l'euro.

Pel que fa als bars participants, el gerent del Cantàbric a Taula, Pere Rodríguez, ha valorat positivament la campanya, mencionant que "val la pena reduir les deixalles per només un euro". En veure les brosses plenes de gots d'un sol ús, sempre han pensat que "hauria de tenir un final, no es pot mantenir la situació". Així doncs, afirma que va ser molt fàcil d'entendre quan els representants del comú es van reunir amb cadascun d'ells per explica'l-si la iniciativa.

Sant Julià sostenible i inclusiva

A banda de la campanya 'Oh my got! Reutilitzable', la corporació també ha anunciat accions per a la reducció del consum d'aigua i les ampolles de plàstic. Enguany, les activitats infantils aquàtiques es traslladen a la piscina de LauEsport per aprofitar els recursos dels quals es disposa i reduir el malbaratament dels recursos hídrics, segons ha confirmat Cortesao. En concret, es col·locaran fonts d'aigua quilòmetre zero a la parròquia per reduir 1.100 ampolles d'aigua. En addició, els tècnics i artistes dels concerts tampoc faran ús de les ampolles.

A més, com ja s'ha anunciat, s'ampliaran les franges horàries del servei de bus nocturn amb la col·laboració del Govern, les quals s'ampliaran fins a les 05 hores (divendres, dissabte i dimarts) i passaran cada 30 minuts cada dia.

En referència a la inclusivitat, s'ha recordat la posada en marxa de l'hora silenciosa a la cercavila dels gegants (tram de l'hotel Coprínceps fins a la plaça Laurèdia) i la zona de les atraccions en diverses franges horàries (19 a 20 hores, de 20 a 21 hores, de 21 a 23 hores i de 22 a 23 hores) per comprendre a totes les edats. "Hem rebut agraïment per part de familiars que estaran presents i gaudiran de la zona de les atraccions" ha revelat la cap de Servei d'Activitats Culturals de Sant Julià, Laura Rogé.

Finalment, es reprèn el servei d'ambulància situat davant de la Casa Comuna fins una hora després del tancament de la festa, així com el Punt Lila i la iniciativa Rolling And de la Creu Roja Andorrana contra la prevenció del consum d'alcohol i drogues.