Culmina la recuperació de les pintures de Sant Esteve

Andorra la VellaAquest dijous arribaran a Andorra les pintures de Sant Esteve "amb tota probabilitat" 100 anys després d'haver marxat, segons ha explicat la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell. Tal com ha exposat, bona part de la feina ha girat al tomb de garantir que les pintures arribin al Principat de la millor manera possible i s'ha contractat una empresa especialitzada per realitzar el trasllat. Bonell també ha volgut agrair la tasca del departament de Patrimoni, de la Generalitat de Catalunya i del Govern d'Espanya, les tres entitats involucrades que han permès l'assoliment de la fita. A hores d'ara, es desconeix l'hora d'arribada concreta, però sí que se sap que seran acollides a l'Espai Columba de Santa Coloma. El dimarts 6 d'agost a les 18:30 hores serà el dia de la inauguració.

Durant dos mesos, a l'agost i al setembre, en els horaris habituals, les visites a l'Espai Columba seran gratuïtes. També hi haurà visites guiades cada dia amb reserva prèvia en els horaris normals d'obertura. Tanmateix, s'oferiran visites nocturnes el 14 i el 22 d'agost i el 6 i el 19 de setembre, a les 20 hores. A més, amb motiu de la festa de Santa Coloma, el 24 i el 25 d'agost, s'engegaran jocs i activitats infantils al voltant de les pintures i l'art medieval en general.