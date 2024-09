A Daydreaming Mom in Andorra: La primera obra de la història del teatre andorrà en fer una funció un en anglès, català i castellà

Andorra la VellaL'actor català Jaume Montané Varias, originari de Vilafranca del Penedès, s'incorpora al repartiment de la pròxima obra de teatre "A Daydreaming Mom in Andorra", interpretant el paper de David Torres. APTA Productions ha anunciat aquesta notícia que promet enriquir encara més aquesta comèdia que s'estrenarà al novembre.

Montané és conegut per les seves destacades actuacions en pel·lícules com Vicky Cristina Barcelona (2008), El Perfum: Història d'un assassí (2006) i Body Armour (2007). A la televisió, ha participat en sèries populars com La Riera, Porca Misèria i El Cor de la Ciutat. En el món del teatre, ha pujat a escenaris com el Teatre Grec amb Hamlet, el TNC amb Coriolà, i ha protagonitzat La Tempesta, a més de participar en teatre musical al Japó durant la dècada dels 90.

Una mare expatriada a Andorra

A Daydreaming Mom in Andorra, escrita i dirigida per Renata Elis, és una comèdia enginyosa i propera que explora la vida d'una mare expatriada de quaranta-i-tants anys. La protagonista utilitza la fantasia com a mitjà per afrontar les pressions de criar els seus fills, gestionar el seu negoci i adaptar-se a la vida a Andorra.

Per primera vegada en la història del teatre andorrà, el públic podrà gaudir d'un espectacle multilingüe, principalment en anglès, intercalat amb català i castellà per assegurar l'autenticitat de la història. L'obra comptarà amb subtítols en català, similars als de les pel·lícules estrangeres, per facilitar-ne la comprensió. És una proposta apta per a públics a partir de 12 anys, que oferirà tant rialles com moments de reflexió.

"Per primera vegada a la història del teatre andorrà, un espectacle multilingüe en anglès, català i castellà per garantir l'autenticitat de la història, amb subtítols en català similars als de pel·lícules estrangeres” ha assegurat la guionista i directora. La representació tindrà lloc en una única funció al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, el 21 de novembre de 2024, a les 20:00 h. L'espectacle té una durada de 60 minuts.

Elenc d'actors i actrius:

Susanne Georgi

Jaume Montané Varias

Cristina Pericas

Carol Caubet

Francesca Aaen

Abril Salvadó

Elia Taulats

Annemarie Glynn

Molly Puigcercos Georgi

Amb la participació especial de:

James Ford

Teo Gonzalez Fabra

Roc MG

Lucas Václavínek

Sienna Rose Glynn

Finalment, aquesta producció es fa realitat gràcies a APTA Productions, en col·laboració amb Stars Studio Andorra, Centre Cultural de la Llacuna, Comú d'Andorra la Vella i Centre de Congressos d'Andorra. Les entrades ja estan a la venda a: https://www.tickettailor.com/events/producciteatraldandorraapta/1288510