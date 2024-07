Un divendres astronòmic amb els telescopis amb IA de FEDA

Andorra la VellaLa segona activitat de les Nits d'estiu de FEDA Cultura tindrà lloc aquest cap de setmana amb la sessió 'l'Univers com no l'havies vist mai abans'. L'esdeveniment arrencarà divendres 5 de juliol a les 22.30 hores i s'allargarà fins passada la mitjanit. Aquesta activitat serà dirigida per l'astrònom Joan Pujol, d'Univers Quark, un expert reconegut i habitual de les Nits d'estiu.

Durant dues hores, els participants que hagin fet reserva prèvia podran gaudir de l'observació de l'Univers des del camí hidroelèctric d'Engolasters, un dels punts més emblemàtics d'Andorra. Amb les explicacions didàctiques de Joan Pujol, els assistents aprendran sobre els objectes astronòmics i els cossos celestes visibles.

La novetat d'enguany és la utilització d'un telescopi combinat amb intel·ligència artificial, permetent als participants observar les profunditats de l'Univers, incloent-hi nebuloses, cúmuls estel·lars, i molt més. Es recomana portar una llanterna i una manta o estoreta per gaudir plenament de l'activitat.

A més d'aquesta sessió, els aficionats a l'astronomia tindran dues oportunitats més per gaudir d'aquest tipus d'esdeveniments al mateix entorn. El 20 de juliol se celebrarà 'Tornem a la Lluna!' i el 9 d'agost es podrà presenciar la 'Pluja d'estels'. Ambdues activitats es realitzaran al camí hidroelèctric d'Engolasters.

FEDA recorda que encara queden algunes places disponibles per participar en aquestes activitats. Les persones interessades han de reservar plaça escrivint a fedacultura@feda.ad o trucant al MW Museu de l'Electricitat al 739 111. Totes les activitats són gratuïtes.

Per obtenir més informació sobre aquestes activitats i el programa complet de les Nits d'estiu, es pot consultar l'agenda cultural a FEDACultura.ad.