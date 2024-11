Andorra la VellaAquest dijous s’han entregat els guardons de la 28a edició del Premi Pirene de periodisme interpirinenc. Enguany s’han presentat un total de 8 treballs, dels quals 4 per a la categoria de premsa escrita i 4 per a l’audiovisual de ràdio i televisió. La dotació econòmica dels premis parteix del Departament de Comunicació.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat durant l’entrega dels guardons que el Premi Pirene reconeix el periodisme que transcendeix la immediatesa i aprofundeix en les històries que ens ajuden a entendre millor la societat en què vivim, especialment en el context pirinenc.

"Un periodisme que aporti verificació"

“En aquests temps de saturació informativa i d’informació accelerada que ens arriba sobretot a través de les xarxes socials, esdevé més necessari que mai un periodisme que aporti verificació, i una visió crítica i reflexiva. I això és necessari tant per a la comprensió dels grans fets globals com per al nostre entorn més proper”, ha assegurat.

Entrant al detall dels guardonats, en la categoria de premsa escrita, el jurat ha decidit atorgar el Premi Pirene de reportatge de premsa escrita, de 3.000 euros, al reportatge ‘Pirineu pastor’, presentat per Oriol Clavera i elaborat conjuntament amb cinc periodistes més, i que va ser publicat al número 307 de maig del 2024 de la revista Descobrir. El jurat ha destacat d’aquest reportatge guanyador l’aproximació al tema del pastoralisme al Pirineu de forma rigorosa i la cura en la presentació i l’edició del dossier, que posa en relleu la pervivència dels camins ramaders i el reconeixement a la ramaderia tradicional per part dels pastors de muntanya.

En la categoria de premsa audiovisual, el jurat ha decidit atorgar el Premi Pirene de reportatge de premsa audiovisual, de 3.000 euros, al treball ‘Els horitzons del gegant de pedra: 20 anys del Parc Natural de les Valls del Comapedrosa’, de Ràdio Televisió d’Andorra, emès el 29 de setembre del 2023, a Andorra Televisió.

D’aquesta peça, el jurat ha remarcat que es tracta d’un documental que explica les particularitats d’un espai natural protegit des de fa 20 anys amb una visió molt completa de la seva biodiversitat i necessitats per a la seva conservació, i que destaca per la qualitat de les imatges i la varietat de testimonis.

Finalment, sobre el premi al reportatge que fa especial incidència en la temàtica mediambiental o en la sostenibilitat als Pirineus, aportat pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, el jurat ha decidit atribuir la dotació de 1.500 euros al reportatge audiovisual ‘Camins ancestrals’, realitzat per Eduard Ros i Elena Pardo, el qual va ser publicat a l’Altaveu digital el 21 de juny del 2024.

Sobre aquest treball, el jurat ha remarcat que posa en valor una activitat com la transhumància que ha configurat els paisatges d’Andorra i del Pirineu i que ha estat recentment declarada Patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO. En aquesta XXVIII edició del Premi Pirene de periodisme interpirinenc, el jurat ha estat format per Eva Arasa, Bru Noya i Viviana Besolí.