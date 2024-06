Estrasburg accepta el recurs de Dolsa contra Grifols

Andorra la VellaEl conseller d’Units per Ordino, Enric Dolsa, ha informat aquest dijous, durant la roda de premsa posterior a la sessió de consell de comú, que el recurs sobre Grifols ja ha estat admès a tràmit a Estrasburg. Concretament, el passat 19 de juny.

Es tracta del mateix recurs que el Tribunal Superior de Justícia va rebutjar el passat novembre, argumentant que el conseller de la minoria no estava legitimat per recórrer contra l’acord entre el Govern i la farmacèutica Grifols per obrir un centre de recerca a la parròquia. “Si no hi hagués hagut la plataforma del ‘no’, ja hi hauria les màquines treballant-hi. Estrasburg ens donarà la raó” ha afirmat, Dolsa.

En aquest sentit, el conseller de l’oposició també ha informat que aquest dijous s’ha presentat a tràmit al Tribunal Constitucional el recurs d’impugnació de les eleccions comunals. “A partir d’aquí, farà el seu curs i, si el desestimen, també el portarem a Estrasburg” ha avançat, Dolsa, afegint que “m’agradaria que quedés clar que nosaltres no fem un recurs per desprestigiar ningú. Nosaltres fem un recurs perquè estem convençuts que els resultats que citen no reflecteixen la realitat”.