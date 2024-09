Exposició de l’artista Alejandra Pereyra al 'Bingo Art'

Andorra la VellaEl cicle d'exposicions ‘Bingo Art' presenta una nova mostra. En aquesta ocasió l’espai està dedicat a promoure les arts plàstiques al vestíbul del Bingo Star’s acull una selecció de dues sèries de l’artista d’origen argentí resident a Andorra, Alejandra Pereyra. Es tracta de la sèrie “Dones papallona”, inspirada en dones que ploren i en les papallones, un ésser viu amb un fort simbolisme de canvi, de renaixement de l'ànima, de transformació i de resiliència. La segona de les sèries, titulada “Els set pecats capitals”, s’inspira precisament en aquests set pecats: la luxúria, la gola, l’avarícia, la peresa, la ira, l’enveja i la supèrbia.

"L'art, per mi, és una creació de l'home que neix d'una emoció i que provoca una emoció per la seva dimensió estètica, que pot ser dura, dramàtica, commovedora, trasbalsadora o simplement de gran bellesa. En el meu cas, és una eina per expressar els meus sentiments, els meus records i somnis. D'explicar històries", ha explicat l’artista.