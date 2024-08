L'expresentador dels informatius d'RTVA Oliver Jaén debuta a Espejo Público

Andorra la VellaL’expresentador dels informatius d’RTVA (RàdioTelevisió d'Andorra), Oliver Jaén, ha començat una nova etapa professional a Espejo Público d'Antena 3. El periodista i presentador ha anunciat el seu debut a través de les xarxes socials, destacant la seva primera intervenció en el programa amb l'actualització de les dades d'atur espanyol i l'afiliació a la Seguretat Social corresponents al mes de juliol.

Després d'un mes integrant-se a l'equip de redacció del programa, Jaén ha passat a formar part del departament d'edició de contingut, on ha expressat el seu agraïment per l'oportunitat rebuda i el seu entusiasme per l'aprenentatge en aquesta nova etapa.

En el seu missatge, Jaén va destacar: "M'estreno! Tanco la setmana amb la meva primera Última Hora des de la redacció d'Espejo Público. Estic molt agraït per l'oportunitat i continuo aprenent molt."