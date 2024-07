El 'gatillazo' de l'Andorra Mountain Music

Andorra la VellaEl concert del famós DJ, David Guetta, previst per a reunir 10.000 persones a Andorra, es va suspendre per una tempesta prevista que finalment no va ocórrer. La decisió, basada en un informe de Protecció Civil i el Servei de Meteorologia d’Andorra, ha generat una forta controvèrsia i indignació.

La previsió de la tempesta elèctrica va portar a les autoritats a cancel·lar l’esdeveniment per motius de seguretat. Tanmateix, l’absència de pluja i llamps ha augmentat la frustració entre el públic i els experts, que consideren que la gestió meteorològica ha estat deficient.

Les explicacions donades per Eduard Vergara, tècnic de Protecció Civil, i Brian Cross, de la promotora Live Nation, no han aclarit les qüestions sobre les assegurances i els costos associats a la cancel·lació. L’impacte turístic negatiu i els costos econòmics encara són incerts, mentre que Andorra Turisme i el seu responsable han estat pressionant per evitar la cancel·lació fins a última hora.

Carine Montaner ha estat molt contundent amb la gestió de Govern i afirma que li "va trencar el cor” veure a totes les persones que s’havien mobilitzat sense que acabés en res. “No vaig entendre res”, ha afirmat la consellera.

La coneguda creadora de contingut del Pas, ClauBunny, ha estat molt crítica amb Govern per com s’ha gestionat aquest afer i opina que David Guetta no ha donat cap mostra d’haver arribat a Andorra pel que insinua que el DJ francès podria no haver vingut “heu vist algú andorrà amb el David Guetta?”.