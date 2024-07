Ibai visita a Auronplay a Andorra i es troben a Grefg fent 'running'

Andorra la VellaEn les darreres hores, una fotografia compartida per TheGrefg al seu compte d'Instagram s'ha tornat molt viral. La imatge mostra TheGrefg, Ibai Llanos i Auronplay junts durant una sessió de running, fet que ha disparat els rumors sobre el motiu de la seva reunió a Andorra. Mentre que TheGrefg i Auronplay resideixen a Andorra, Ibai no viu al Principat, cosa que ha generat encara més especulacions.

Per aclarir la situació, TheGrefg ha utilitzat la seva plataforma per desmentir fins i tot que siguin amics íntims, afegint un toc d'humor en assegurar que s'havien reunit per tancar un combat entre ell i Ibai en la propera Vetllada de l'Any. No obstant això, després de vacil·lar una mica als seus seguidors, TheGrefg va explicar la veritable raó de la seva trobada.

Segons va relatar el streamer murcià, ell estava practicant esport quan es va trobar casualment amb Ibai i Auronplay, que semblaven estar gravant un vídeo per a YouTube. Tot i que TheGrefg no va voler revelar més detalls per evitar spoilers, va afirmar que simplement van xerrar una estona, es van fer la foto i després es van acomiadar.La reunió inesperada d'aquests tres populars creadors de contingut ha deixat els seus seguidors amb la intriga de quin serà el proper projecte conjunt.