Illa Carlemany aposta per 'Beetlejuice' en català amb entrades a meitat de preu

Andorra la Vella'Beetlejuice' és la pel·lícula de moda en aquests moments. Això fa que Illa Carlemany projecta el film en diferents versions. En castellà, català i en anglès versió original. La política d'afavorir l'idioma oficial fa que hi hagi un acord amb els cinemes Illa Carlemany que subvenciona la versió en català.

A la pàgina d'Illa Carlemany es poden comprar les entrades per a les diferents versions. Hi ha una important diferència de preu. En castellà el preu és de 8,40 euros l'entrada, mentre que en català és 4,20. Aquest fet ha estat celebrat pels defensors de les mesures de protecció i promoció del català tant a Andorra com a Catalunya.