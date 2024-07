Kyle Eastwood delecta a Andorra al Festival de Jazz d'Escaldes

Andorra la VellaEl contrabaixista Kyle Eastwood ha ofert la nit d'aquest divendres un deliciós recorregut musical per territoris de Hollywood en un dels plats forts del festival de jazz d'Andorra, que se celebra a Escaldes-Engordany. Aquesta 40ª edició del festival es prolongarà fins a l'11 de juliol.

Kyle Eastwood, fill del cèlebre director i actor Clint Eastwood, ha actuat amb el seu quintet de jazz interpretant una desena de temes de bandes sonores del seu pare, alguns d'ells compostos pel mateix Kyle. El show, com no podia ser d'altra manera, es diu "Eastwood by Eastwood". La vetllada ha començat amb "Cool Blues" i ha tancat amb el tema de "The Good, the Bad and the Ugly" (El bo, el dolent i el lleig), amb un públic entregat que gairebé ha omplert la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany.

Contrabaixista de llarga trajectòria, amb nou discos a les seves esquenes, Kyle Eastwood ha compost les bandes sonores de pel·lícules com "Mystic River", "Gran Torino" o "Letters from Iwo Jima". A Andorra ha actuat en quintet juntament amb Brandon Allen al saxo, el descomunal Quentin Collins a la trompeta, Andrew McCormack al piano i Chris Higginbottom a la bateria.

A més de les mencionades, el quintet ha interpretat en el concert "The Eiger Sanction", "Unforgiven", "Dirty Harry/Magnum", "Letters from Iwo Jima", "Gran Torino" i "Fistful of Dollars", amb un memorable solo de contrabaix d'Eastwood.

En el seu darrer projecte, "Symphonic", el fill gran del cineasta inclou interpretacions de jazz orquestral de peces clàssiques de les bandes sonores de les pel·lícules de Clint Eastwood, en una mena de compendi de 25 anys de carrera musical, des del seu àlbum de debut, "From There To Here". El d'aquest divendres a Andorra era un concert en el que despulla fins al jazz un treball simfònic. Entre el públic es trobaven el cap de Govern, Xavier Espot, i la cònsol major, Rosa Gili.

El festival va obrir dijous a la nit amb l'acordió de Richard Galliano i el seu New York Tango Trio (completat per Adrien Moignard a la guitarra i Diego Imbert al contrabaix), que ofereix peces d'aquest art creades a (o des de) Nova York. Galliano és considerat alumne i seguidor d'Astor Piazzolla i avui és el principal acordionista de jazz.

Galliano ha acompanyat figures centrals com Chet Baker o Wynton Marsalis. Els seus acords han sostingut les veus de mites com Charles Aznavour o Juliette Gréco.

Aquest dissabte repeteix compareixença la ja veterana (de 29 anys) Andrea Motis, que va encantar al públic en l'edició anterior. Aquest any ve a presentar "Temblor", un treball recent i una mica divergent respecte a la seva trajectòria. Fusiona aquí sons llatins i brasilers amb la tradició crooner anglosaxona. La cantant i trompetista actua amb Christoph Mallinger al violí, mandolina i veu i amb Zé Luis Nascimento a la percussió.

El mateix aroma tindrà el concert que aquest diumenge porta al mític Toquinho a l'auditori Prat del Roure. És la seva primera visita a Andorra, i arriba amb la seva parella, Camilla Faustino, amb Dudu Penz al baix i Mauro Martins a la bateria.