L'Aferrada uneix gairebé 200 creadors de contingut de parla catalana a Mallorca

Andorra la VellaL'Aferrada, esdeveniment impulsat per l'Obra Cultural Balear, ha reunit a Palma a gairebé 200 creadors de contingut de parla catalana, empreses i professionals del sector i s'ha consolidat com la trobada de creadors de contingut de referència dels Països Catalans. Les jornades, que s'han celebrat al CaixaForum de Palma i a Ca n'Alcover el 30 de novembre i l'1 de desembre, respectivament, busquen ser un espai de connexió entre creadors de contingut, impulsar la professionalització i promoure la presència del català en l'àmbit digital.

El cap de setmana ha començat al CaixaForum de Palma amb la benvinguda del president de l'OCB, Antoni Llabrés; el director adjunt de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Tomeu Riera, i la directora de l'Aferrada, Laia Carrera. També hi han participat en remot el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila, i el director del departament de Política Lingüística del Govern d'Andorra, Joan Sans.

Les jornades han continuat amb les ponències d'Isis Boet, directora de continguts i influència a LLYC, que ha parlat sobre la creació de contingut autèntic i rellevant; Carlos A. Macho, expert en construcció de marca i comunitats digitals (ex Youplanet, ex Wallapop) i cofundador i director de màrqueting de JobLanders, que ha explorat allò que cerquen les marques en els creadors de contingut; Luis Valenzuela, especialista en creació de continguts i scouting de talents, que ha compartit les millors estratègies per crear contingut efectiu en català i Ari Vigueras, especialista en l'ús estratègic d'eines d'IA i xarxes socials per la gestió de marques, que ha posat la mirada en el caràcter revolucionari de la intel·ligència artificial.

La tarda de dissabte ha continuat amb espais de reflexió i debat. D'una banda, s'ha celebrat la taula rodona 'Quin és el futur dels continguts en català?', amb la participació dels experts Albert Salas, director general de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3); Adrià Serra, director de Continguts Digitals i Estratègia Transmèdia de 3Cat; Jordi Font, director de negoci de Crisàlide, i Eugenio Viñas, director adjunt de Continguts a PRISA Audio, moderada per la periodista Mariola Dinarès. D'altra banda, ha tingut lloc un diàleg en primera persona amb creadors de contingut destacats, Cèlia Espanya (@celiaespanya), de Catalunya; Fran Tudela (@cabrafotuda), del País Valencià; Clàudia Cunill (@itsclaubunny), d'Andorra i Joan Moñino (@parlars_mallorquins), de les Illes Balears. En aquesta conversa, moderada per la periodista Inès Mateu, s'han compartit les experiències d'aquests referents.

Finalment, la jornada ha acabat amb una novetat de l'edició d'enguany: l'speed mentoring, unes mentories exprés on els assistents han pogut conversar amb professionals de la indústria digital com Patricia Martínez, editora d'EVA; Eugenio Viñas, director adjunt de Continguts a PRISA Audio; Òscar Piera, director de L'Squad (À Punt) i La Tropa (IB3); Luis Valenzuela, especialista en creació de continguts i scouting de talents i Mia Ortet, directora de Vadebò.

Pel que fa a la jornada de diumenge a Ca n'Alcover, s'ha comptat amb un espai de stand-up organitzat per La Bardissa, amb el suport d'IB3. Ha dinamitzat un espai de micro obert on tothom qui ha volgut ha pogut posar a prova el seu sentit de l'humor en un ambient proper i autèntic. Paral·lelament, al jardí del mateix edifici, s'ha habilitat un espai de creació col·laborativa amb l'objectiu de fomentar sinergies entre creadors de contingut. També s'ha ofert un espai de gravació de pòdcasts i videopòdcasts, amb l'objectiu de generar trobades que difícilment s'haurien produït en altres contextos.

Aquesta edició de l'Aferrada, organitzada per l'Obra Cultural Balear, ha comptat amb el patrocini del ministeri de Cultura d'Espanya, l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell de Mallorca, el Govern d'Andorra, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals-3Cat (EVA), la Fundació.cat, l'AMIC, Òmnium Cultural i Acció Cultural del País Valencià; amb la col·laboració d'Estrella Damm, Quely, Consell Regulador IGP Sobrassada de Mallorca, CRDO Queso de Mahón i Consell Regulador Ensaïmada de Mallorca i amb el suport dels mitjans de comunicació oficials IB3, Agència Catalana de Notícies, Agència Andorrana de Notícies, diari La Veu del País Valencià, Tresdeu, Ona Mediterrània i dBalears.