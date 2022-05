L'ambaixada de França i el comú d'Ordino porten l'espectacle de dansa 'Silence, on tourne!'

OrdinoL'ambaixada francesa i el comú d'Ordino han presentat aquest dijous l'espectacle de dansa 'Silence, on tourne!' de la companyia Pokemon Crew que es farà a l'Auditori Nacional a Ordino el proper dimecres 25 de maig a les 21 hores. Tal com ha explicat la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, és la primera vegada que el comú i l'ambaixada francesa col·laboren per organitzar propostes culturals. "Desconec que va passar abans, però nosaltres teníem la intenció de col·laborar amb l'ambaixada i no ho hem fet abans per la pandèmia", ha declarat, assegurant que volien aquesta col·laboració per "la qualitat dels espectacles" i també per "difondre la cultura francesa en un territori on tenim lligams molt forts a França". A més, Choy ha afegit que esperen que sigui l'inici d'una col·laboració que continuï amb el temps.

Es tracta d'un espectacle de dansa contemporània trencador i diferent, i és "un canvi de què veiem habitualment a l'Auditori, que són concerts", ha indicat la cònsol menor. De fet, aquest espectacle forma part de La Saison culturelle de la France en Andorre 2021-2022, i, tot i que està obert a tot el públic, desitgen poder connectar amb el públic jove. Per aquest motiu, es farà difusió a les escoles de dansa i als centres escolars.

Pokem Crew és una companyia que va néixer el 1996 de la passió d'un grup de joves de Lió per la dansa i el hip-hop, els quals tenen un estil de ball amb influència americana. De fet, la companyia ha rebut molts premis a nivell internacional. Per la seva banda, l'ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet, ha comentat que l'obra se centrarà en els orígens del moviment del hip-hop i també del cinema. En total hi haurà 9 dansaires dalt de l'escenari i l'obra durarà aproximadament 55 minuts.

Les entrades ja es troben a la venda a la web de l'ambaixada i tindran un preu de 20 euros. Pel que fa als estudiants, el preu serà de 5 euros i amb el Carnet Jove, l'entrada valdrà 10 euros. A més, per tal de promocionar l'espectacle entre el públic jove, es regalaran sis entrades als socis del Carnet Jove.

'Silence, on tourne!'