"'Mechero'? Flamisell": El vídeo de dos joves a la Patum que ha entusiasmat a les xarxes

Andorra la VellaCom es diu alfombra en català? "Catifa amb f geminada!", respon l'Òscar. I com es diu basura? "Joan", diu l'Òscar; "Brossa", hi afegeix el Ramon. Són alguns dels hits del vídeo viral del moment. La presentadora Sofia Coll es va plantar a la Patum de Berga el cap de setmana passat per gravar un dels programes de Dèficit d'atenció, que busca personatges icònics en festes i festivals del país. I l'Òscar i el Ramon van respondre favorablement totes les preguntes, des de qui eren els protagonistes de Plats bruts fins a reconèixer en una foto el president Lluís Companys.

Una altra de les respostes més ocurrents ha estat la traducció de mechero per flamisell, que és una forma col·loquial de dir encenedor que, per cert, utilitza Bad Gyal però no és al DIEC. Òbviament, la correcció del terme ja és motiu de debat encès a les xarxes.