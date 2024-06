Moles debuta amb un solo de guitarra oferint un viatge musical a les Nits d'estiu als museus

Andorra la VellaTret de sortida a la col·laboració de la Fundació ONCA en el marc del cicle de les Nits d'estiu als museus, amb el primer dels quatre concerts programats per aquest estiu. El guitarrista andorrà, Roland Moles, ha estat l'encarregat d'obrir l'edició d'enguany amb un concert en format solo de guitarra, tocant peces musicals de grans compositors, com per exemple Bach, Albéniz o Tárrega."És un viatge a través del temps de la música", ha explicat el músic. "Faig obres molt conegudes de Luis de Narváez, Gaspar Sanz, Albéniz o Francisco Tárrega, hi ha una mica de tot", ha mencionat el guitarrista, que s'ha estrenat per primera vegada en el país en un format de solo. Moles ha tirat endarrere en el temps, passant per diferents segles i diferents corrents. "Hem començat per una obra del segle II, l'epitafi de Seikilos, i després ja passo el segle XVI i gairebé faig una obra de cada segle fins a música del renaixement a la música atonal, una mica de tot, faig una obra de cada séquia, aproximadament", ha precisat el guitarrista.

El jove de 21 anys i estudiant d'estudis superiors al Liceu de Barcelona, ha explicat que ha intentat fer un repertori més variat per intentar que el públic pugui gaudir de diferents peces de diferents compositors. "He intentat buscar un format que sigui amè, hi ha molta música que per nosaltres dins el cercle guitarrista és molt típic i he intentat buscar que no sigui molt centrat en un, sinó que sigui molt variat el concert i que hi hagi percussió perquè al públic li agradi", ha comentat l'artista.

La pròxima actuació de la Fundació ONCA dins el cicle de les Nits d'estiu als museus serà a càrrec del duet Ecos del Sud en el museu Carmen Thyssen el 4 de juliol.