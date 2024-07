Mushkaa, la Pegatina o Miki Núñez a la festa major d'Andorra la Vella

Andorra la VellaAndorra la Vella acollirà la festa major del 2 al 5 d'agost i comptarà amb una 50a de propostes per a tots els col·lectius. “Es pretén fer una festa major diversa i on tothom pugui trobar el seu lloc i es pugui sentir identificat amb els seus gustos, de manera que tots i cadascun trobi el seu moment per gaudir de la festivitat”, ha destacat la cònsol menor, Olalla Losada.

D'entre les propostes hi haurà actuacions musicals, espectacles i animacions variades, activitats populars, una vintena d'activitats per a infants i famílies i cinc dinàmiques de competicions esportives. Els reclams principals de la festa major seran les actuacions de Mushkaa, la Pegatina i Miki Núñez.