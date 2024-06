Negociacions entre Andorra i Catalunya per impulsar una carrera "per tenir més professors de català"

Andorra la VellaLa ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha fet una crida a ampliar els cicles formatius de català a la Universitat d'Andorra per afrontar la manca de professors de català no només a Andorra, sinó també a Catalunya.

En el programa especial de "El català a debat" d'RTVA, Bonell va explicar que els estudis de català ja existeixen, però que es necessita una carrera universitària per tenir més professors de català. "Hem parlat d'anar més enllà i crear una carrera universitària per tenir més professors de català", ha afirmat Mònica Bonell.

La ministra també va remarcar que aquest problema no és exclusiu d'Andorra, sinó que també es viu a Catalunya. "Estem constantment en col·laboració amb el ministeri d'Educació perquè aquesta és una necessitat que tenim tant Educació com Cultura per part dels centres de català", va afegir.