Nou concepte gastronòmic al país per rellançar la cuina d’alta muntanya

La MassanaSituat en la històrica borda de Cal Cintet, a Sispony, el restaurant ‘Jou la Borda’ ha encès els fogons aquest estiu amb la voluntat d’aportar un nou concepte gastronòmic al país i rellançar la cuina d’alta muntanya a les valls del Nord. En una construcció emblemàtica que data del 1877, l’equip dirigit pel restaurador Miquel Ristol ha aconseguit fer convergir en la mateixa carta receptes tradicionals d’alta muntanya amb productes de la costa. “El repte ens apassiona des del punt de vista de l’experiència culinària que volem oferir, però també pel meravellós entorn de Sispony i l’excepcional ubicació en una construcció amb 150 anys d’història”, explica Ristol.

Arròs de verdures, enciam a la brasa, macarrons de pollastre rostit, bacallà confitat o calamar de potera són alguns dels plats més sorprenents. S’elaboren a partir de receptes tradicionals però amb processos culinaris innovadors. “Fem una cuina de muntanya de tota la vida combinada amb una selecció de productes de la costa catalana. Els brous, els fumats, les conserves, la brasa i els queviures de quilòmetre zero com els bolets o els fruits vermells fan part de la nostra carta, concebuda per satisfer els paladars més exigents”, rebla Ristol.