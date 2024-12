Els Pastorets de Folch i Torres tornen al Teatre Comunal d'Andorra la Vella

Andorra la VellaEls dies 16 i 17 de desembre, el Teatre Comunal d’Andorra la Vella acollirà una nova adaptació dels clàssics Pastorets de Folch i Torres, interpretada per l’Escola de Teatre Entreacte. Aquesta obra, que ja s’ha convertit en una tradició anual de l’escola, compta amb la participació dels prop de 70 alumnes, amb edats que van des dels 4 fins als 70 anys, i destaca pel seu caràcter inclusiu, amb alumnes amb diversitat funcional que enriqueixen encara més l’experiència.

Durant un mes i mig, cada grup ha treballat els seus personatges i escenes per separat, fins arribar a l’assaig general del 15 de desembre, on tots s’uneixen per donar forma a aquesta producció tan especial.

La directora, Mercè Canals, destaca que aquesta proposta permet que els alumnes treballin conjuntament i experimentin el valor del treball en equip, tot integrant novetats cada any, com nous personatges i escenes. En aquesta ocasió, el vestuari de dimonis i àngels ha estat dissenyat per Anna Mangot, mentre que el cartell és obra de Cecilia Santañes.

Les representacions tindran lloc a les 20:30 h al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. Aquesta proposta teatral és una mostra més del compromís de l’escola amb la inclusió i la promoció cultural.