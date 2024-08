S'anul·la el pregó d'Andorra la Vella pel temporal i es manté el concert de Mushkaa

Andorra la VellaEl Comú d’Andorra la Vella ha anunciat l’anul·lació del pregó previst per aquesta tarda de divendres a causa de les tempestes que han afectat la zona. El pregó, que dona el tret de sortida a la festa major, es farà aquest dissabte al matí a les 11 hores.

La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha explicat la decisió a RTVA: “Malauradament, la climatologia és la que és. No la podem triar. Hem esperat fins el darrer moment per veure si el podíem fer avui i poder donar el tret de sortida a la festa major, però hem valorat que la ciutadania no anava a gaudir d’una bona festa major. És per això que hem decidit posposar-ho a demà matí a les 11.”

Tot i aquest canvi, el concert de Mushkaa, previst per les 11:30 de la nit, es manté en el programa i es podrà dur a terme amb normalitat, sempre que les condicions meteorològiques no empitjorin.