'Sublim', l'espectacle del Cirque du Soleil que fa una oda a la moda a Andorra

Andorra la Vella'Sublim', la desena funció del Cirque du Soleil al país, dona el tret de sortida aquest dissabte amb noves acrobàcies inèdites, la referència al sector del comerç i la moda, i la renovació del contracte amb la companyia canadenca. "Hem renovat per un període de quatre anys més" ha recordat el ministre de Turisme i Comerç.

L'espectacle torna a ser totalment de pagament i seients després d'un primer any al 2023 amb bones respostes. En aquest sentit, són 3.500 localitats les que podran ser ocupades en les 21 representacions repartides de dimarts a dissabte fins al 3 d'agost, amb una previsió total d'unes 65.000 persones totals de 77.000 persones que visitaran les funcions, segons ha declarat Torres. "A final de l'estiu pensem que podem tenir una ocupació a l'alçada de l'any passat, que estàvem entre 85% i 90%, dades molt bones" ha al·legat, afegint que fins fa poc, el mes de juliol era considerat com a "època baixa" al territori.

La relació amb el Cirque du Soleil

"Fa molts anys que tenim relació amb el Cirque du Soleil que ja l'anomenaria una vella parella" ha qualificat el ministre de Turisme i Comerç. La relació dels canadencs amb Andorra va iniciar el 2014 amb 'Scalada' i només la pandèmia va poder aturar les representacions anuals. El contracte s'ha anat renovant i millorant any darrere any, de fet, ja són diverses les històries úniques que s'han creat especialment per al territori i que des del 2023, han anat molt vinculades amb la tradició andorrana. "L'any passat va ser el món de Festa, de l'hostaleria i el turisme" ha incidit Torres. La consolidació de la relació contractual a mitjà termini aporta "estabilitat a nivell de país i d'empresa per poder fer un full de ruta". A més, la ubicació cèntrica de l'esdeveniment ho fa "tot més senzill" ha destacat Torres, agraint en la presentació al comú d'Andorra la Vella per la cessió dels espais parroquials.

L'avantatge principal de l'horari del Cirque du Soleil (22 hores) és que els assistents han de passar la tarda per Andorra, fet que genera "pernoctacions, estiguin aquí al país i això dona el revulsiu que nosaltres busquem" ha esmentat Torres. Així doncs, l'objectiu del ministeri i d'Andorra Turisme són els turistes de proximitat i familiar. No obstant això, cal recordar que ja són més de 40 països els que han comprat entrades per a 'Sublim'. Les puntuacions de les enquestes de satisfacció del 2023 eren "molt elevades" i que han provocat una satisfacció a l'entitat promotora per continuar amb la renovació constant de la companyia. Amb tot, s'ha de recalcar altres col·laboracions com la de National Geographic per consolidar el patrimoni de la humanitat o els diferents esdeveniments que ajuden a la desestacionalització, com a tall d'exemple, Clàssicand o l'Andorra Taste.

La moda com a fil conductor

Durant la presentació, s'ha esmentat que el projecte es va iniciar a finals del desembre 2023 i l'equip creatiu va poder portar-ho a terme de forma ràpida. Enguany, però, s'ha optat per un fil conductor amb la moda, on apareixeran un dissenyador de moda de l'alta costura europea, la seva artista principal, i els acompanyants com a personatges principals de la vida de la ment pesant. La narració de la història és "emotiva", segons ha valorat l'actor Mauro Mozzani que ja havia participat a 'Festa'. "Per mi ha estat molt interessant poder treballar en dues línies diferents, el meu personatge és un dissenyador, però alhora és una persona" ha avançat. Com a repetidora també està l'acròbata de roda cyr Angelica Bongiovonni, qui va debutar a Andorra l'any 2014 amb 'Scalada Mater Natura'.

"És un espectacle ple de poesia i bellesa" ha qualificat el director creatiu Oriol Tomás. La part més visual estarà portada per diversos costums de 'haute-couture' que es complementaran amb les acrobàcies que els artistes estrenaran per primer cop en la seva carrera. "Tot està connectat per un fil vermell, que és típic del circ contemporani" ha confirmat Mozzani, incidint en el fet que "està explicat a través de les acrobàcies i aspectes que un humà no pot pensar que es poden fer, és increïble". L'italià ha revelat que Tomás va contactar amb ell al març i que s'ha inspirat en el gran dissenyador Giorgio Armani per poder preparar el personatge, ja que "sembla molt seriós, però ha amagat molts sentiments". "No puc esperar a veure els vostres somriures entre el públic aquesta nit" ha afirmat Tomàs.

Davant una pregunta de la premsa sobre un moment destacable de 'Sublim', Mozzani ha mencionat que hi ha dos moments que són crucials: un acte de malabars i un altre on es combina amb les acrobàcies. "Els malabars tenen un pes molt fort en aquesta obra" ha decretat. Finalment, l'actor italià ha incidit en la gran presència de la melancolia personal que es representa, que es manté entre l'entreteniment i la sensibilitat.

Andorra i Cirque du Soleil en números

Des que la companyia canadenca va aterrar a Andorra l'any 2013, prop de 800.600 persones han gaudit dels espectacles del Cirque. "Ha estat una acció clau per canviar la tendència en una època que tradicionalment havia estat de baixa afluència turística", ha recordat el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku. "L'exclusivitat de l'espectacle i l'oferta del país atrau a turistes que venen a veure el Cirque i aprofiten per dormir al país i descobrir-lo a través d'altres activitats", ha explicat.

De fet, en l'espectacle de l'any passat, el 83,4% dels espectadors eren procedents de fora del país i la meitat del total eren repetidors –ja havien vingut a veure algun altre espectacle de la companyia canadenca abans–. Tot i que el principal públic és el turisme de proximitat, amb Espanya, en primer lloc, seguit de França, el Cirque atrau turistes d'arreu del món. "De moment, aquest any tenim espectadors de 40 països diferents: els Estats Units, Suècia, Canadà o el Brasil, entre molts altres" ha afegit.

Budzaku ha apuntat també que aquest any el ritme de venda d'entrades es manté en la línia de l'any passat. Així, ha aprofitat per destacar que Sublim va vendre més de 3.000 entrades durant les primeres 24 hores des que es va engegar la venda exclusiva als membres d'AndorraWorld Fan i del Club Cirque. Any rere any, les xifres confirmen el seu èxit. "Venir a veure el Cirque s'ha convertit en tot una tradició. De fet, més del 70% dels espectadors declaren que és el principal motiu de visita al país", ha conclòs Budzaku.