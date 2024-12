La tècnica de pedra seca d’Andorra entra al patrimoni de la UNESCO

Andorra la VellaLa tècnica de pedra seca d’Andorra ha estat inclosa en la Llista representativa del patrimoni immaterial de la UNESCO, en el marc del 19è Comitè intergovernamental del Patrimoni cultural immaterial de la UNESCO celebrat a la República del Paraguai.

D’aquesta manera, el Principat s’ha sumat aquest dijous a l’ampliació de la inscripció de ‘L'art de la construcció en pedra seca: tècniques i coneixements’.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que és la quarta candidatura reconeguda per la UNESCO, durant l’acte de celebració d’aquesta inscripció, i que aquesta inclusió “no hauria estat possible sense la implicació d’aquells que treballeu en la recuperació d’aquesta tècnica ancestral, ni tampoc sense la dels comuns, que contribuïu a restablir els paisatges de la pedra seca i d’entitats com Cal Pal, que ajudeu a difondre el nostre patrimoni.”

La titular de Cultura ha aprofitat el discurs per recordar que un cop assolida aquesta fita, el Ministeri centra els seus esforços, pel que fa als reconeixements de la UNESCO, a la candidatura transnacional a patrimoni mundial: “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat”, treballada conjuntament per Andorra, Espanya i França.

El reconeixement a una tècnica ancestral

El reconeixement de la UNESCO ha de servir per donar un nou impuls al coneixement de la pedra seca, tant per part del públic en general com d’aquelles persones que vulguin portar a la pràctica aquesta tècnica constructiva.

Així mateix, permetrà reforçar els vincles que ja existeixen amb entitats i organismes de fora d’Andorra, com ara la fundació El Solà de la Fatarella; l’associació Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches, amb qui s’ha col·laborat en les campanyes d’intervenció arqueològica a la Farga del Madriu, o la Comunitat de Treball dels Pirineus, amb qui s’està duent a terme el programa PETRA de cooperació transfronterera a l’entorn de la pedra seca.

La inscripció inicial del 2020 incloïa Croàcia, Eslovènia, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Suïssa i Xipre, però ara s’ha ampliat a cinc països més: Andorra, Àustria, Bèlgica, Irlanda i Luxemburg.

Una delegació del Principat –encapçalada per la directora del Departament de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, i pel tècnic de Patrimoni Cultural, Marc Medeiros– s’ha desplaçat a la ciutat de l’Asunción, per assistir in situ a aquesta declaració.

Aquesta és la quarta inscripció del Principat a la Llista de patrimoni immaterial de la UNESCO. Fins a la data, Andorra ha aconseguit la inscripció de les Festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus, juntament amb Espanya i França (2015), de les Festes de l’os dels Pirineus, juntament amb França (2022), i de la ‘Transhumància: moviment estacional dels ramats’, juntament amb Albània, Àustria, Croàcia, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg i Romania (2023).

A més d'haver promogut l'any 2020 la inscripció de la pedra seca a l'Inventari general del patrimoni cultural d'Andorra, el Departament de Patrimoni Cultural impulsa, juntament amb l’espai sociocultural Cal Pal, el programa Primera Pedra, de promoció i difusió tant de la tècnica de la pedra seca com del patrimoni arquitectònic que se’n deriva. Així mateix, organitza des del 2019 els cursos d’artesans en pedra seca, amb la col·laboració de diverses institucions i entitats del país, i la Setmana de la Pedra Seca un cop l’any.