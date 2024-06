(VÍDEO) | Així ha sigut la desfilada de turismes per la 6ª edició de la Pujada Arinsal

Andorra la VellaLa sisena edició de la Pujada Arinsal s'està celebrant a la carretera CS-520 que porta a l'estació d'esquí d'Arinsal entre les fites 0,240 i 4,340. El pendent mitjà és del 8, 6% i la sinuositat que fa dels seus 4,100 km un traçat atractiu.

Els cotxes participants han portat una destacable quantitat de públic a Arinsal que ha pogut utilitzar el telecadira per arribar a l'estació d'esquí on estava situada la meta. Els espectaculars cotxes esportius han estat una gran atracció per a la gent que ha vingut fins a Arinsal per veure la Pujada.

La Pujada Arinsal 2024 és puntuable per al Campionat de França de Muntanya de 2a Divisió i per al Campionat d'Espanya de CEM AUTOhebdo SPORT. La prova també té una categoria andorrana, la Sèrie Nacional.