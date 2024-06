(VÍDEO) Uns turistes argentins opinen sobre el preu de menjar a Andorra

Andorra la VellaL’usuari nachodeviaje ha compartit en les seves xarxes un vídeo sobre una de les seves visites al Principat. En aquest cas se centra a explicar als seus compatriotes argentins sobre quin és el cost de la gastronomia a Andorra, si és tan car menjar com es diu.

Expliquen que ells opten per provar els mateixos restaurants “que els treballadors d’allà” i no tant els locals turístics per poder valorar realment. Després d’una factura de 56 euros, en la que van gastar 19 euros per persona, consideren que té uns preus similars als de l’Argentina.