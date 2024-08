Uns 1.250 padrins no perceben ni el salari mínim

Andorra la VellaUns 1.250 padrins no arriben al salari mínim, segons informa RTVA. Durant el primer trimestre de l'any, l'executiu ha destinat gairebé dos milions d'euros a aquest col·lectiu, que cobra de mitjana uns 860 euros al mes. El perfil majoritari dels padrins que es troben en aquesta situació són dones d'entre 65 i 85 anys. Des de Càritas constaten que el problema de l'habitatge i la inflació fa que moltes famílies no puguin arribar a final de mes, inclosa la gent gran. El 9% dels usuaris del programa d'atenció primària són padrins i contacten, sobretot, per rebre acompanyament i fer front a la soledat.