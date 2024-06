Entre 1.450 i 5.000 euros: aquest és el preu dels últims pisos posats a lloguer

Andorra la VellaEl mercat de lloguer continua en la mateixa línia sense canvi substancial respecte a la temporada alta. Els immobiliaris consultats indiquen que la millor forma de comprovar-ho és veure els preus dels últims pisos que s'han posat a lloguer en els portals amb més moviment. I, en general, la major part de les webs més comunes de recerca d'habitatges les ofertes es repeteixen força.

En el cas d'Idealista, en els últims dos dies d'activitat, 30 i 31 de maig, han entrat o s'han actualitzat deu habitatges. La forquilla de preus es troba entre els 1.450 euros mensuals d'un pis de 83 metres i dues habitacions a la Massana als 5.000 d'un de 190 metres quadrats a Escaldes. Hi ha tres més per sota dels dos mil euros. Un de 68 metres a Encamp (1.580), un de 80 metres a Anyós (1.550) i un també de 80 a Vila d'Encamp per 1.700.

Entre dos mil i tres mil euros hi ha una unitat a Ordino de 100 metres per 2.400 al mes, un de 115 metres a la capital pel mateix preu i dos a Encamp de 80 metres per 2.500. Aquests dos habitatges són els que més criden l'atenció pel preu respecte a la zona i els metres quadrats. I un àtic de 118 metres a Andorra la Vella per 3.500 euros.

La recerca dels habitatges més econòmics mostra que hi ha 12 per sota dels 700 euros. N'hi ha de 400. Tots ells, però són petits apartaments al Pas de la Casa que han quedat lliures per la marxa dels temporers. La pràctica totalitat no supera els 35 metres quadrats.