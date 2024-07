Els 2.000 propietaris de pisos buits tindran tres mesos per activar-los o seran cedits per cinc anys

Andorra la VellaLa ministra d'Economia, Presidència i Habitatge Conxita Marsol ha concretat sobre els pisos buits que ja només manquen les dades d'Escaldes i de Sant Julià de Lòria i ha manifestat que entre 1.900 o 2.000 unitats estarien en aquesta situació que comporta un consum elèctric zero en els darrers dos anys o la manca de comptador elèctric.

Marsol ha manifestat que els propietaris tindran un termini de tres mesos per justificar perquè està buit i que tindran l'oportunitat de vendre, llogar o cedir l'ús d'aquest habitatge al Govern. Transcorregut aquest termini, el Govern pot resoldre, mitjançant resolució, la cessió obligatòria i temporal del pis per un termini màxim de cinc anys. També s'estipula que si, una vegada obtingut l'ús, el Govern o l'institut de l'habitatge no el lloguen en un termini de sis mesos, el titular de l'habitatge recupera l'ús. I s'estableix que el titular percep una compensació econòmica derivada de la cessió equivalent a la renda de preu assequible que es defineixi i que el Govern finança, per compte del titular de l'habitatge buit, les despeses per als treballs que siguin convenients perquè l'habitatge sigui digne, deduint l'import de la renda que ha de percebre. A més, el Govern es compromet a què el propietari rebi la renda del lloguer encara que el llogater no pagui. Per aquest motiu, Marsol ha manifestat que esperen que majoritàriament la gent satisfaci el lloguer, però que el Govern preveurà una partida per fer front a aquests impagats.

Des del punt de vista tributari, es preveu un increment del tribut als habitatges buits, que passa a 100 euros/m2 (fins ara era de 50 euros). A més, i com es va anunciar, es preveu un gravamen sobre la plusvàlua que vol desincentivar l'especulació i s'exonerarà l'ITP per l'adquisició del primer habitatge per a residents de més de cinc anys incrementant-se el valor de l'habitatge dels 350.000 als 500.000 euros.

Temps perquè s'esmeni la llei si cal

El cap de Govern, Xavier Espot ha remarcat que seria "una bona notícia" que els canvis que impulsa aquesta llei estiguessin ja en aplicació a principis de l'any que ve, però tampoc ha obviat que malgrat la feina prèvia amb els grups parlamentaris, de l'oposició "no perdran l'ocasió" de fer esmenes, i ha recordat que s'ha pactat amb la majoria una "unanimitat de criteri" per no dilatar el treball parlamentari. Espot ha manifestat que els tres mesos transcorreguts des que es va anunciar el text "no és temps perdut" i ha afegit que si s'ha optat per un tràmit normal és precisament perquè s'hagués considerat "una manca de cortesia" haver fet servir el d'urgència després d'haver emprat aquest temps per polir el text.