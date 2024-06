30 milions d'euros pel 'resort' de Caldea

Escaldes-EngordanyCaldea es modernitza. El complex termal ha presentat aquest dimarts al matí el nou pla de transformació que permetrà millorar les instal·lacions i redefinir la marca. L‘‘spa‘ celebra aquest 2024 trenta anys i ara se li vol donar un nou impuls en el negoci. El pla es farà en dos anys i mig i per fases per no haver de tancar el centre i perdre facturació. La inversió serà d’uns 30 milions d’euros.

El director general de Caldea, Miguel Pedregal, ha explicat durant la presentació que “avui és un dia molt important per a nosaltres” perquè el pla de transformació vol convertir l’espai en un “referent internacional del món del ‘wellness‘”. El projecte vol esdevenir un ‘resort‘ que ofereixi una oferta de serveis de 360 graus i això implica modernitzar les instal·lacions i construir un hotel, previst cap a mitjan 2026. Aquestes novetats se sumaran als serveis ja existents com poden ser els tractaments, la dietètica i l’esport, la qual cosa “amb això tenim un producte sencer de ‘wellness‘, complet i pensem que ens convertirem en un ‘resort‘”, ha argumentat el màxim responsable del termolúdic. Tot plegat fa pensar als directius que el nou projecte permetrà trencar l’estacionalitat, ja que consideren que poden tenir més visitants durant les temporades més baixes, tant a la primavera com a la tardor.

La primera fase ja es va posar en marxa aquesta primavera amb les obres de la gran llacuna central. Aquesta piscina serà més moderna, disposarà d’espais enjardinats amb vegetació i s’hi instal·larà un cel estrellat en les sessions de nit. Aquesta llacuna es podria inaugurar aquest agost. Cap al setembre es procedirà a fer el “següent pas que és refer tota la coberta de la torre”, ha explicat Pedregal. “La propera primavera farem la zona exterior i el nivell +1 de la llacuna, el que es coneix com l’espai Orígens, i també durant el proper any tots els espais comuns”, ha afegit el director general. “És una renovació que farà que Caldea continuï sent el que ha sigut fins ara, un reclam de parròquia i de país”, ha manifestat la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili.

“Crec que era necessari perquè Caldea era un símbol de país i de parròquia i si vols que la gent hi continuï venint, hi has d’anar invertint i crear expectativa”, ha dit Gili, que ha agregat: “Ja s’havia pensat fer en un inici de posar aquest hotel a la torre. No són moltes habitacions, no ha de suposar un problema a la resta d’hotels, sinó al contrari, crec que és un ‘target‘ diferent, anem cap a un luxe que també ens interessa que vinguin aquest tipus de clients en el país”.

L’objectiu d’aquest procés és tenir una millor eficiència energètica i alhora continuar fent créixer Caldea com a empresa. “Tindrem un creixement dels ingressos regulars perquè modernitzar els espais pensem que tindrem un ‘tirón‘ comercial important per visitar el que era l’antic termolúdic i, a més d’això, tindrem uns nous ingressos afegits amb l’operativa de l’hotel”, ha detallat Pedregal. Segons els càlculs, tot plegat generaria uns ingressos de nou milions d’euros en EBITDA (beneficis abans dels impostos i amortitzacions) d’aquí a cinc anys, segons ha detallat Pedregal.

Caldea també vol ser la marca abanderada del país. És per aquest motiu que en el pla de transformació s’ha redissenyat la identitat de la marca perquè sigui més forta. En aquest sentit, s’ha elaborat un nou logo per tal que sigui més lleuger i flexible a l’hora de comunicar, s’ha canviat el color i s’ha ideat el lema fluir.