400 pisos públics entre les construccions i les rehabilitacions previstes

Andorra la VellaNou pas endavant de l'executiu per continuar nodrint el parc públic d'habitatge, que en l'actualitat ja compta amb 400 unitats entre les construccions i les rehabilitacions previstes. Així, el consell de ministres ha donat llum verda aquest dimecres a l'adjudicació dels treballs de redacció del projecte i direcció de les obres de construcció del segon edifici residencial a la zona de la Borda Nova d'Andorra la Vella. Aquesta ha recaigut sobre el despatx d'arquitectura Altura per uns honoraris del 4,39% sobre l'import de les obres i un termini d'execució de 20 setmanes per a la redacció del projecte.

Aquest nou bloc se sumarà al que s'està aixecant actualment i que conté 44 pisos ubicats a la parcel·la cedida pel comú de la parròquia el març del 2020, entre el carrer Terra Vella i el passatge Borda Nova de la capital. Es fa un pas més en la construcció d'un nou immoble que forma part de les polítiques que el Govern duu a terme per fomentar l'accés i el manteniment de l'habitatge de lloguer.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha destacat que el parc públic s'incrementarà, per tant, amb els habitatges que es puguin construir en aquesta parcel·la, una quantitat que s'haurà de definir en el projecte, i a altres iniciatives que estan en marxa mitjançant la concertació publicoprivada per construir edificis a les parròquies d'Andorra la Vella, d'Ordino i de la Massana.

Conveni amb Andorra la Vella

Precisament qüestionat sobre el conveni que s'hauria de signar entre l'executiu i el comú d'Andorra la Vella pel projecte del Cedre i que el cònsol major de la capital, Sergi González, va anunciar aquest dimarts, el portaveu del Govern ha posat en relleu que s'està "acabant d'analitzar" tant el model com l'aportació que ha de fer el Govern en aquest projecte, però ha tornat a reiterar "la bona voluntat" de col·laborar amb la corporació comunal. També ha remarcat que de cara al setembre es duran a terme "converses més aprofundides" per mirar de tancar un acord.

Igualment ha manifestat, a preguntes dels mitjans de comunicació, que el projecte de la Borda Nova en què està previst que es construeixin els 44 pisos abans esmentats està seguint els terminis establerts i que és previst que estiguin enllestits el desembre del 2025. També ha remarcat que pel que fa a l'atorgament dels primers habitatges a preu reduït, ben aviat l'executiu anunciarà les condicions per accedir-hi i també quantes persones s'han inscrit al registre que l'executiu va posar en marxa per escollir els candidats. I ha remarcat que aquest any ja es disposarà d'una seixantena de pisos al parc públic del Govern.