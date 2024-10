Rebutjades el 44% de les sol·licituds per habitatge assequible

Andorra la VellaUn 15% de les 354 sol·licituds per registrar-se al registre del parc d'habitatges a preu assequible han estat, de moment, favorables, mentre que 73 resten pendents d'avaluació. El gran gruix, però, unes 156, han resultat desfavorables perquè les persones no compleixen els requisits establerts.

Aquestes són algunes de les dades facilitades en la roda de premsa que han ofert aquest dimarts la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i la directora de l'Institut Nacional de l'Habitatge, Marta Alberch, per informar de la situació del parc públic d'habitatges.

També han detallat que entre les desfavorables, els principals motius són, amb un 27,8%, que les persones no destinen més del 30% al lloguer; un 22,2% perquè no complien els ingressos mínims demanats i un 19,2% perquè no compleixen els requisits de cinc anys de residència. De manera paral·lela a aquestes sol·licituds, l'executiu continua endavant amb les obres per tal de posar al mercat aquest any 68 pisos d'habitatges a preu assequible, el primer dels quals seran els quatre habitatges a l'edifici del carrer Verge de Canòlich de Sant Julià de Lòria.