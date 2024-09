53 declaracions de sospita de blanqueig provinents dels bancs el 2023

Andorra la VellaA dos agents immobiliaris se'ls va obrir un expedient sancionador per no complir l'obligació contra la lluita contra el blanqueig per part de la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND), segons recull RTVA. En un dels casos es va demanar una sanció de 1.500 euros a causa d'haver comès una infracció lleu i, en l'altre, una sanció de 9.000 euros per dues greus per haver incomplit l'obligació d'elaborar un estudi de risc individual i d'establir procediments de control interns adequats i suficients. Tanmateix, durant el 2023 va haver-hi 61 declaracions de sospita de blanqueig, 53 de les quals provenien dels bancs.