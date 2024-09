El 56% dels llogaters afectats denuncien abusos sistemàtics en el mercat immobiliari andorrà

Andorra la VellaUn 56,52% dels enquestats han qualificat el seu problema com una trama o abús. Entre les trampes més comunes detectades a l'enquesta es troben:

Trampa del fill: 14 casos (30.43%), amb un total de 37 afectats (7 d'ells menors).

Despeses no justificades: 12 casos (26.09%), amb 26 afectats en total (2 menors).

Pujada irregular del lloguer: 8 casos (17.39%), amb 16 afectats en total (2 menors).

Concurrència de trampes:

Trampa del fill i despeses no justificades: 40% dels casos.

Pujada irregular del lloguer i despeses no justificades: 35% dels casos.

Segona la Plataforma, "aquestes dades apunten al que ja es veia des de fa mesos. La trampa del fill permet a alguns propietaris saltar-se les pròrrogues dels contractes a causa de la dificultat de demostrar, per part del llogater que es tracta d’una trampa".

Grans propietaris amb polítiques abusives

En molts casos, "s'ha observat que els llogaters afectats comparteixen el mateix propietari. Això és especialment comú en edificis gestionats per grans propietaris, els quals acumulen múltiples immobles i apliquen les mateixes pràctiques abusives en diferents lloguers. Aquest comportament sistemàtic apunta a que l'especulació immobiliària i les pràctiques abusives no són casos puntuals, sinó una estratègia que afecta un gran nombre de llogaters, especialment aquells en situacions econòmiques vulnerables".

L'informe destaca que els grans propietaris, més de deu unitats per a llogar, són els que més enganyen. Concretament, els casos on estarien implicats tenen 42 afectats (43.30% del total), el que recull el nombre de persones que viuen en els pisos on s'han produit els suposats abusos o enganys per part del propietari,Mitjans propietaris (2 a 5 unitats): 12 afectats (12.37% del total). Propietaris no especificats: 31 afectats (31.96% del total). Petits propietaris (2 a 5 habitatges): 10 afectats (10.31% del total). Propietaris d'un sol pis de lloguer: 2 afectats (2.06% del total), cap menor afectat.

Problema "sistèmic"

En l'informe es recull que "aquestes dades són fonamentals per indicar que els problemes d'habitatge a Andorra no són aïllats, sinó que formen part d'un problema sistèmic que afecta una gran part de la població, especialment les classes més vulnerables. És necessari reformar estructuralment el mercat de l'habitatge, reforçar la regulació per protegir els llogaters i garantir que els ajuts i serveis públics arribin a tots aquells que els necessiten mentre no es limiti el poder dels especuladors".