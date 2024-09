8,4 milions de beneficis per al fons de reserva de jubilació a l'agost

Andorra la VellaEl fons de reserva de jubilació (FRJ) ha tancat el mes d'agost amb 8,4 milions de beneficis i continua registrant xifres rècord gràcies a un valor d'actius gestionats que s'enfila fins als 1.767.67 milions d'euros. Així es desprèn de l'informe mensual de l'agost publicat per la CASS, en el qual s'especifica que la rendibilitat acumulada des del gener se situa en el 4,92%.

Des de l'entitat es detalla que el mes d'agost "va començar amb caigudes importants en renda variable pels temors d'un alentiment del creixement econòmic global arrel d'unes dades d'ocupació fluixes als EUA i sobretot per les caigudes a la borsa japonesa i la forta apreciació del ien després de la decisió del Bank of Japan de pujar els tipus d'interès".

Aquestes caigudes, exposen, "es van recuperar a la segona meitat d'agost i tant la renda variable com la renda fixa han tancat el mes en positiu". Així doncs, la rendibilitat de la cartera del FRJ ha estat de 0,48% a l'agost i acumula un 4,92% en l'any. La rendibilitat dels índexs de referència del FRJ en renda variable durant el mes han estat de 0,94% i de 0,36% els de renda fixa. D'aquesta manera, la rendibilitat acumulada a llarg termini del FRJ supera la inflació andorrana, com estableix l'objectiu marcat per llei.

Així mateix, i en relació amb el 2012, el fons ha incrementat la seva capacitat en més de 855 milions, que es distribueixen en 419,8 milions procedents de les aportacions d'excedents de les cotitzacions a la branca de jubilació de la parapública i 435,5 milions de la rendibilitat acumulada de les inversions. L'informe també exposa que durant els darrers deu anys la rendibilitat ha estat 27,8%.