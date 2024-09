ACODA reclama un abocador de terres nacional davant l'auge de la construcció

Andorra la VellaACODA, l'Associació de Contractistes d'Obres d'Andorra, reclama solucions per la manca d'abocadors al país, segons informa RTVA. Actualment, se'n disposa de l'abocador del Maià i del de la Rabassa. Un funciona només durant mig any i l'altre té una capacitat insuficient per satisfer tota la demanda. Miquel Àngel Armengol, president d'ACODA, diu que continuen pensant que hauria d'haver-hi un abocador al país i que hauria de ser nacional. A més, considera que si els comuns no tenen terreny, potser s'hauria d'implicar Govern perquè existís aquesta infraestructura. Armengol també aclareix que aquesta problemàtica els fa pujar els costos i els crea inseguretat a l'hora de contractar treballs.