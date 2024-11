Andorra té 43.641 habitatges, Encamp i Escaldes lideren l'increment en noves unitats aquest any

Andorra la VellaA partir del Registre Estadístic de Territori s’observa que de les 10.645 edificacions totals del país un gran percentatge són edificis, cases, i xalets, amb un 68,6%, segons informa aquest dijous el departament d'Estadística. Les parròquies on es concentren més edificacions són La Massana i Andorra la Vella amb un total de 2.094 i 1.910 respectivament. Altrament, les parròquies on hi ha menys edificacions són les parròquies de: Canillo i Ordino amb 1.181 i 1.102 respectivament.

A la majoria de les parròquies predomina l’edifici com a principal tipus, sent Andorra la Vella la parròquia amb un major nombre d’edificis, 941, en comparació amb la resta. En canvi, a La Massana i Sant Julià de Lòria el xalet és l’edificació més característica, amb un total de 714 i 364 respectivament. La majoria de les bordes les trobem a la parròquia de Canillo amb un total de 158.

El tipus de complex amb més presència al Principat són les urbanitzacions amb 1.265 edificacions, seguides dels residencials, pletes i bordes amb una suma total de 884 edificacions igual que l’any 2022.

Els edificis del Principat d’ús destinat principalment a l’habitatge tenen un màxim de 15 plantes sobre rasant, sent més freqüents els edificis de 7 plantes d’alçada. Per contra, es constata que en les plantes sota rasant, habitualment destinades als aparcaments, no excedeixen les 10 plantes, essent més habituals els edificis sense plantes soterrànies.

Al Principat hi ha un total de 43.641 habitatges sense incloure els apartaments turístics el que fa un 51,7% de les unitats domiciliàries d’un total de 84.424. Totes les parròquies han crescut pel que fa al nombre d’habitatges, sent Encamp i Escaldes-Engordany les que han augmentat més, 145 i 181 unitats respecte a l’any passat.

D’altra banda, hi ha 16.652 pàrquings i 9.962 trasters al llarg del territori andorrà a l’interior de les seves edificacions. I, actualment, hi ha 541 unitats domiciliàries, un 0,6%, que estan en obres d’un total de 84.424.