"A Andorra es paguen menys impostos i la qualitat de vida és molt superior que a Espanya o França"

Andorra la VellaL'assessor fiscal i advocat Pere Augé assegura que mentre Espanya i França ho estiguin fent tan malament, Andorra seguirà sent un país atractiu. Així ho va confirmar al programa 'Avui serà un bon dia' d'RTVA en el qual va valorar les perspectives de futur del Principat. Augé considera que els ciutadans de França i Espanya "no estan massa conformats amb la pressió que estan rebent" i que això, de retruc, beneficia a Andorra "perquè es viu millor, es paguen menys impostos, la qualitat de vida és molt superior i des de la pandèmia es valora molt l'entorn natural del país". Tanmateix, explica que no només aquests factors són fonamentals per al futur, sinó que també hi ha incerteses cabdals com la neu, el turisme i la gestió de la inversió estrangera.