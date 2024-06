Andorra rep el doble d'excursionistes francesos que espanyols

Andorra la VellaLa proximitat d'Andorra amb els seus països veïns ha provocat que inevitablement el Principat s'hagi impregnat de les cultures i tradicions d'Espanya, França o Portugal. Malgrat tot, és evident que aquests vincles són més estrets quan es parla de la relació amb el país veí del sud, i en especial amb Catalunya, amb qui es comparteix idioma. Aquesta tendència es manifesta en diversos àmbits de la quotidianitat, ja sigui en el consum de serveis, en el nombre d'importacions, en la influència comercial o en el turisme.

De fet, i segons les darreres dades publicades pel departament d'Estadística, durant el mes d'abril van entrar al país 264.251 visitants espanyols, un 9,5% que els francesos, que es van quedar en els 239.183. La xifra és més elevada quan es parla del nombre de turistes, que a l'abril van ser 161.024 espanyols i 31.013 francesos, una diferència del 80,75%. En el cas dels excursionistes guanya el costat francès amb 208.170 enfront dels 103.227 excursionistes espanyols. Les xifres, però, tornen a caure pel costat espanyol quan es parla de l'entrada de vehicles per les fronteres, ja que a l'abril 202.019 turismes van entrar per la hispanoandorrana i 97.762 per la francoandorrana.

Pel que fa al consum de serveis, les preferències dels ciutadans són un dels elements que han anat inclinant-se cap a l'oferta espanyola. Antena 3, Telecinco o LaSexta són només alguns exemples dels canals de televisió que més es consumeixen entre els ciutadans del Principat, tot i també disposar de part de l'oferta del costat francès. Aquest fet no només es deu a la proximitat geogràfica i cultural, sinó també a la diversitat de programació que ofereixen. A més, cal tenir en compte que molts residents són d'origen espanyol o tenen una forta vinculació amb Espanya, cosa que contribueix a aquesta preferència. El mateix passa amb determinades emissores de ràdio que, tot i estar instal·lades al país, tenen el seu origen al país veí del sud.

Un altre indicador clau de 'l'espanyolització' d'Andorra és la procedència de les importacions. Espanya supera França com a principal proveïdor de béns i serveis al Principat amb aproximadament el 65% del total. Aquest canvi es deu a diversos factors, com ara la facilitat logística, la competitivitat dels preus i la preferència dels consumidors per productes espanyols. Quant a les importacions, Espanya també es posiciona com el principal soci comercial representant més del 55% del total. Pel que fa al comerç, només cal passejar-se per l'eix comercial per veure la forta presència de marques espanyoles venent els seus productes a Andorra.

L'idioma és un altre dels elements claus que exemplifica el pes que Espanya té sobre Andorra i com, fins i tot, arriba a aixecar polseguera i deixar desprotegit el català. L'esport també inclina la balança cap al costat espanyol, especialment tenint en compte el seguiment de les lligues que es fa al país i que tant el MoraBanc com l'FC Andorra hi participen. En l'àmbit de la cultura destaca la presència de pel·lícules espanyoles als cinemes o la participació del Principat en esdeveniments recents com la Feria del Libro de Madrid. Tot plegat proposa la reflexió si 'l'espanyolització' d'Andorra és un fenomen a l'alça.