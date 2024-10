Anul·lada la concessió d’Ordino a Saetde de la gestió del refugi Borda de Sorteny

OrdinoEl comú de Canillo va convocar un concurs nacional per a la concessió de la gestió del refugi guardat Borda de Sorteny i el va adjudicar a Saetde. Un dels aspirants va recórrer perquè posava en dubte la puntuació que s’havia donat a Saetde, entenent que s’havia afavorit l’empresa que s’ha quedat Ordino-Arcalís.

La Batllia va estimar el recurs i va anul·lar la concessió perquè considerava que les avaluacions de les ofertes no estaven prou motivades i no es justificava la puntuació atribuïda als diversos concursants. Tant el comú d’Ordino com Saetde van recórrer contra la sentència. Indicaven que l’adjudicació està prou motivada i correspon al Comú decidir quina és l’oferta més avantatjosa, dins del marge d’apreciació que li correspon.

En el recurs indicaven que en una de les puntuacions Saetde, encara que no proposava la figura d’un guarda major titulat, disposa d’una major experiència, la qual cosa justifica que hagi obtingut en els restants apartats una major puntuació. I la millor nota en un altre dels apartats es basava en el fet que “Saetde oferia una inversió econòmica substancial en la millora de les instal·lacions, mentre que qui demanava anul·lar el concurs es limita a proposar la implementació d’un sistema de gestió ambiental. El primer aspecte permetia la captació d’un major nombre d’usuaris i de major poder adquisitiu, amb la lògica incidència positiva en la recaptació del Comú”.

El Tribunal Superior ha ratificat la sentència i ha tombat el recurs d’Ordino i Saetde. La decisió es justifica perquè els apartats que es valoraven tenen múltiples subapartats i no es va detallar cadascun sinó que es va fer una valoració genèrica per fer la concessió a Saetde.

Valoració genèrica i no detallada

Segons la sentència, “la resolució d’adjudicació havia de valorar cadascun d’aquests subapartats, a la vista del contingut de les ofertes presentades per part dels licitadors. Però, en realitat, tant la proposta de la mesa de contractació, com la mateixa adjudicació, realitzen una valoració global de les propostes, sense individualitzar les puntuacions que corresponien per cadascun dels subcriteris establerts en el plec de bases”.

El Superior recorda que “l’administració disposa, en el procediment de concurs, d’un ampli marge d’apreciació a l’hora de determinar quina proposta resulta més avantatjosa o convenient. Ara bé, per tal d’evitar qualsevol risc d’arbitrarietat, aquest marge interpretatiu ha de partir d’unes fórmules de valoració de les ofertes que siguin tan objectives com sigui possible, les quals s’han de predeterminar precisament en els plecs de clàusules administratives”.

Aquests criteris “han d’evitar fórmules vagues o excessivament àmplies, de manera que s’impedeixi una decisió basada en el pur subjectivisme. Al mateix temps, aquesta concreció permetrà aprofundir el control que correspon a la mateixa Administració i, en darrer terme, als Tribunals de Justícia”.