Els apartaments turístics es mostren en contra de l'efecte retroactiu de la llei òmnibus

Andorra la VellaLa llei òmnibus canviarà completament el tauler de joc per als propietaris d'apartaments turístics. Per això mateix, el sector està estudiant portar l'efecte retroactiu d'aquesta a la justícia, tal com declara el president de l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics, Àlex Ruiz, davant els micròfons d'Avui serà un bon dia.

Ruiz exposa que alguns dels seus associats perdrien fins a la totalitat del seu negoci, i considera que allò que ja està consolidat, i amb les pertinents llicències, hauria de mantenir-se. És a dir, és l'efecte retroactiu allò que estudien portar a la justícia, i no les limitacions com a tal que vol imposar la nova llei.