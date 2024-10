Aprovat el pressupost del 2025 amb 35 milions d'euros de dèficit

Andorra la VellaUn pressupost que "continua prioritzant els esforços en els reptes de país" i en donar resposta a les necessitats de la població en aspectes com l'habitatge i el poder adquisitiu, però que també assenta les bases del creixement sostenible, incidint en àmbits com la salut, l'educació, la digitalització i les infraestructures, tot sota el prisma del "rigor de les finances públiques" per "no hipotecar el futur". D'aquesta manera es podria resumir el pressupost per al 2025 que ha presentat aquest dimarts el ministre de Finances, Ramon Lladós, i que preveu uns ingressos de 633 milions d'euros i unes despeses de 668, amb la qual cosa es preveu que es tanqui l'exercici amb un dèficit de 35 milions d'euros, una xifra que podria tendir a zero, ja que tal com ha comentat Lladós aquest 2024 també es preveia un resultat negatiu de 32,6 milions i ara com ara ja es calcula que es podrà tancar l'any "a zero" o amb resultats positius, gràcies al fet que hi ha hagut més ingressos.