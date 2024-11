Armengol lamenta les polítiques "reactives" de Govern

Andorra la VellaEl president de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), Daniel Armengol, ha lamentat aquest divendres les polítiques "reactives" que es prenen tant des del Govern com per part dels comuns a l'hora d'afrontar els problemes del país. En el marc de la celebració del 22è Fòrum de l'EFA, i abans del seu discurs de clausura, Armengol ha expressat la "preocupació" de l'entitat perquè no es prenguin mesures "proactives" que permetin anticipar-se a les problemàtiques que el Principat té sobre la taula.

A la vegada, ha exposat que actualment "l'economia va bé, però la percepció individual no sol ser sempre la mateixa", per la qual cosa ha demanat que el Govern, els comuns i els polítics en general "es posin més d'acord que mai per poder donar un camí d'esperança a les empreses". Posteriorment, i ja en el marc del seu discurs de cloenda abans del dinar, ha declarat novament que "una regulació proactiva és clau per generar confiança i assentar les bases per crear valor". Així doncs, ha apuntat la necessitat que la classe política doni seguretat jurídica a les empreses "evitant polítiques reactives per corregir desequilibris".

També ha fet referència a un dels grans reptes als quals s'enfronta Andorra com és el cas de l'acord d'associació, que ha de garantir "que les empreses puguin prosperar en aquest nou marc". Així doncs, ha manifestat que "ens cal un equilibri que protegeixi els interessos del teixit econòmic i empresarial sense renunciar a les oportunitats" que ofereix l'acord. A més, ha afegit que la diversificació i la competitivitat "no vindran imposades per la política", ja que "és el mercat el que les ha de generar", però ha insistit en la importància de gaudir d'una bona reglamentació i legislació per part dels polítics.

El president de l'EFA també ha advocat per tenir una "interlocució forta" amb la UE si el que es vol és que l'acord sigui un èxit. Per això, ha demanat obrir "canals de diàleg i processos de decisió conjunts". A parer seu, l'adhesió a Europa "hauria de permetre desenvolupar l'aposta per la diversificació de l'economia". Així doncs, ha apostat per disposar d'un aeroport operatiu amb diverses connexions setmanals amb els països veïns (França i Espanya); crear una zona industrial logística i de serveis mitjançant la zona franca; i impulsar, mitjançant un consorci publicoprivat, transports segregats per tal d'explorar "nous sectors que complementin els pilars tradicionals" d'Andorra.

Precisament, i en relació amb la col·laboració publicoprivada, Armengol ha destacat que és necessari tirar endavant projectes nacionals i d'àmbit transfronterer, "tenint una veu interna única". També ha assenyalat que des de l'administració central "cal una més i millor formació a tots els empleats públics per assegurar una millor interlocució amb els administrats". En aquest sentit, ha denunciat la "descoordinació" actual entre administracions, cosa que no fan més que complicar els tràmits a l'administrat. "Des de l'EFA creiem que cal un mecanisme de manera imminent i urgent per posar-nos d'acord", ha explicat.

Entre altres reivindicacions expressades, ha incidit en el fet que és inajornable la reforma de la CASS, ja que "compromet el futur del nostre model actual", i en el marc de la revisió anunciada de la Regla d'Or, ha advocat per fer un esforç per "mantenir la despesa corrent vinculada al PIB per mantenir l'equilibri financer". També ha demanat tenir un debat sobre la pressió fiscal i evitar "els vasos comunicats entre el Govern i els comuns, que ens aboquen a una doble imposició interna". En definitiva, ha afegit, "no podem permetre que les mesures fiscals desincentivin la productivitat".

A l'últim, Armengol ha avançat les principals dades de l'informe macroeconòmic per al període 2019-2023 que està acabant d'enllestir l'entitat. A grans trets, el document recalca que per mantenir la competitivitat i un creixement sostenible "és fonamental no continuar augmentant el pes de l'Estat en el PIB", i per això ha detallat que "o es promouen iniciatives publicoprivades o l'Estat arribarà a representar el 40% del PIB". Així doncs, ha refermat el compromís de l'EFA "de ser part proactiva de les solucions" que necessita el país, ja que "volem contribuir al progrés i donar perspectiva de globalitat dins del teixit econòmic".

Armengol també s'ha referit superficialment a la llei òmnibus, assegurant que els socis de l'entitat "estan en les organitzacions sectorials que interactuen directament quan alguna llei els preocupa o veuen que la poden millorar", per la qual cosa, ha afegit, "em consta que moltes de les esmenes que han fet els nostres socis s'han recollit i veurem com acaba la llei després del seu tràmit legislatiu".

Quant a l'ampliació de l'abocador del Maià, ha manifestat que "és una bona notícia que s'ampliï", però ha lamentat que durant aquesta setmana es tancarà i estarà quatre mesos inoperatiu. En aquest sentit, ha recordat que fa anys que s'està batallant per poder obrir nous abocadors. "Tenim un cert compromís amb el Govern i esperem que se'n puguin fer en altres zones", ha conclòs.