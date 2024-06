Els arquitectes són favorables a establir un llindar per considerar un lloguer assequible

Andorra la VellaEl comú d'Escaldes va anunciar que establia en 11,35 euros el preu per metre quadrat perquè un pis sigui considerat de lloguer assequible, i d'aquesta forma accedir als ajuts per aquesta mena de projectes. Una mesura que, tal com recull RTVA, els arquitectes veuen amb bons ulls.

Des del col·legi d'arquitectes fins i tot van un pas més enllà, i aposten per un acord integral entre tots els comuns sobre quina ha de ser la xifra.

Pel que fa als estudis de càrrega, la degana del col·legi considera que encara trigaran considerablement les conclusions i encara més les solucions que els comuns puguin posar en pràctica.