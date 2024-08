Les asseguradores s'agrupen per adaptar-se a la realitat europea

Andorra la VellaARADA. Aquest és el nom que les empreses asseguradores andorranes han adoptat en la nova agrupació que han creat per avaluar l'impacte que tindrà l'acord d'associació i per adaptar-se a la reglamentació europea, segons informa RTVA. Encara no tenen una postura consensuada sobre si l'acord els beneficia o no. Cristina Serra, presidenta d'ARADA, exposa que el fet d'haver-se ajuntat ha permès que hagin finançat un assessorament per poder fer una millor adaptació en cas que guanyi el 'sí'. En aquesta hipotètica situació es necessitarien departaments actuarials molt més grans dels que hi havia, semblants al d'un banc. Si al final no s'aprovés, consideren que, com a mínim, haurien fet la tasca d'homologar-se amb l'entorn.